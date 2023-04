Malore per Erdogan in diretta tv 

ISTANBUL. Problemi di salute e stanchezza a poche settimane dalle elezioni del 14 maggio in Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, 69 anni, ha annullato «su consiglio dei medici» i tre comizi di ieri dopo che martedì sera ha accusato un malore durante un’intervista televisiva. La diretta del programma, iniziato con 90 minuti di ritardo, è stata improvvisamente interrotta e dopo una ventina di minuti Erdogan, visibilmente provato, è tornato brevemente davanti alle telecamere per affermare di essersi assentato a causa di un'influenza intestinale e di sentirsi stanco per i molti impegni relativi alla campagna elettorale. Al potere da vent’anni, come primo ministro e poi come presidente, Erdogan per ora è dato nei sondaggi alla pari con il candidato unitario delle opposizioni Kemal Kilicdaroglu, tra il 46% e il 47%, comunque lontano dalla soglia del 50%, necessaria per vincere al primo turno

RIPRODUZIONE RISERVATA