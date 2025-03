Malore nel cantiere comunale: elisoccorso per un operaio 

Paura ieri mattina nel cantiere comunale di Torre dei Corsari ad Arbus. Gianni Serpi, arburese di 59 anni, uno degli operai impegnati nella manutenzione di un’area verde nel villaggio turistico della costa, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra attirando subito l’attenzione dei colleghi che – allarmati dalle sue condizioni – hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

A Torre dei Corsari sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso: dopo aver stabilizzato le condizioni dell’operaio sul posto, il personale sanitario lo ha caricato sull’elicottero a bordo del quale è stato trasportato all’ospedale San Martino di Oristano. Dopo i primi accertamenti clinici, i medici hanno disposto il ricovero in reparto: la prognosi resta riservata, ma per fortuna il cinquantanovenne non è in pericolo di vita.

Il vice sindaco di Arbus e assessore all’Ambiente e alla Protezione civile, Simone Murtas, informato dell’accaduto, si è subito attivato per sincerarsi delle condizioni dell’operaio. «La notizia di quanto accaduto a una delle persone che erano al lavoro per rendere più bella e decorosa una parte del nostro territorio ci ha profondamente colpiti. A nome mio e di tutta l’amministrazione auguriamo al signor Serpi una pronta guarigione».

