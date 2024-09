Malore mentre si trova sulla tavola da sup Una donna salvata in mare dalla Capitaneria 

Ha avuto un malore mentre si trovava sulla tavola da sup nel mare di Marina Piccola e non riusciva più a ritornare a riva. Una 47enne è stata così raggiunta dal personale della Guardia Costiera, intervenuto con una motovedetta e un gommone: un militare addestrato specificamente al soccorso in mare ha "stabilizzato” la donna, poi accompagnata a riva e affidata alle cure del 118.

L’episodio si è verificato ieri mattina. La 47enne si è trovata in forte difficoltà durante l’escursione con il sup a causa di un malore. Quando ha capito di non riuscire più a raggiungere la riva, ha dato l’allarme. Nel tratto di mare tra Marina Piccola e la punta della Sella del Diavolo sono arrivati i mezzi della Guardia Costiera di Cagliari. Ad agire è stato in particolare un “rescue swimmer”, militare specializzato nel soccorso in mare in ogni condizione meteo marina: è stato lui a prestare le prime cure, per poi sistemare la donna sulla motovedetta per il trasporto fino al porticciolo di Marina Piccola. Si è alzato in volo anche l’elicottero del 118 e i medici hanno fornito supporto sanitario ai fini della stabilizzazione della donna, poi accompagnata in ospedale. (m. v.)

