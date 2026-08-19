Malore mentre nuota, muore pittore svizzero 

Era un pittore svizzero molto noto in patria, Fernando “Nando” Snozzi, il turista di 74 anni morto ieri mattina nella spiaggia di Santa Maria Navarrese, a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre nuotava a pochi metri dalla riva, intorno alle 9, nell’angolo sotto la torre spagnola. Subito soccorso dai vicini di ombrellone, dai bagnini in servizio nei due stabilimenti balneari e dagli operatori sanitari di due ambulanze, arrivate in pochi minuti sul posto, è spirato dopo oltre un’ora di tentativi di rianimarlo.

Nando Snozzi, svizzero italiano di Bellinzona, da tanti anni era di casa, durante l’estate, a Tancau, borgo a due passi da Santa Maria Navarrese e il dramma che si è consumato ieri in spiaggia ha sconvolto i tanti bagnanti già presenti nell’arenile sin dalle prime ore del mattino, proprio perché lui era molto conosciuto nella frazione costiera di Baunei.

Le sirene di due ambulanze, della Croce bianca di Baunei e la medicalizzata del 118, arrivate fin sotto la torre spagnola, hanno rotto il silenzio del borgo turistico intorno alle 9 del mattino, lasciando intuire che in spiaggia stava succedendo qualcosa di grave. Dopo un’ora di tentativi di rianimare il turista andati a vuoto, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello sfortunato bagnante svizzero. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Capitaneria di porto di Arbatax per effettuare gli accertamenti di rito. Al termine nella tarda mattinata è stato autorizzato il prelievo della salma dalla spiaggia, a cura di un’agenzia di pompe funebri di Baunei.

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