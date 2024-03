Malore in volo: atterraggio d’emergenza 

Atterraggio di emergenza, ieri, verso le 14, all’aeroporto di Elmas. L’aereo Easyjet era partito da Tunisi diretto a Londra, a bordo, tra gli altri passeggeri, anche una coppia di coniugi inglesi e la figlia di 12 anni. L’allarme è scattato quando il velivolo stava viaggiando a quota e velocità di crociera quando la piccola si è sentita male. Convulsioni e dolori talmente forti che il comandante, per prudenza, ha chiesto l’autorizzazione all’ente del controllo del traffico aereo di poter atterrare a Elmas. Nulla osta che, ovviamente eè stato concesso e ha fatto scattare la macchina dei soccorsi aeroportuale. L’aereo è atterrato con la massima precedenza e la piccola è stata presa in carico da medici e infermieri dello scalo cagliaritano che nel frattempo avevano allertato, come da procedura, anche l’Areus. L’ambulanza l’ha poi trasferita al Brotzu dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso. L’aereo, dopo lo sbarco della famiglia, è partito per l’Inghilterra.

