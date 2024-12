Malore in Thailandia, morto il ristoratore   

Non ce l’ha fatta Armando Puddu, 68 anni, il ristoratore cagliaritano trapiantato da qualche anno in Indonesia, che era stato ricoverato in coma al Bangkok Hospital Samui, in Thailandia, a seguito di un ictus. Puddu è morto senza riuscire a tornare a casa. La sua vacanza con la moglie, a novembre, si era trasformata in incubo, con la necessità di ottenere fondi immediati per sostenere un complesso percorso di urgenti cure.

La moglie Giusy e i due figli Edoardo e Federica, avevano avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, col titolo “Uniti per Armando: aiutiamolo a tornare a casa”: «Non possiamo spostare nostro padre per questioni di vita o di morte e abbiamo finito i nostri soldi per le due operazioni d'urgenza», avevano spiegato. Ora la brutta notizia: Armando Puddu è morto ieri alle 10,43. A dare la notizia il figlio, Edoardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA