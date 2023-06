Malore in tenda, muore un 56enne 

Sarebbe dovuto essere un fine settimana di spensieratezza e relax nella costa del Sinis. E invece la giornata si è trasformata in tragedia all’agricampeggio di Mari Ermi. Ieri mattina un 56enne è stato stroncato da un malore improvviso. Nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi dei sanitari non c’è stato niente da fare per Davide Serra, originario di Villanovaforru.

La tragedia

Nel campeggio ieri c’era il solito viavai di vacanzieri ma a metà mattina il clima di spensieratezza si è interrotto bruscamente. Secondo i primi accertamenti erano circa le 10 quando Davide Serra ha accusato un malore mentre era ancora all’interno della sua tenda. Sono stati momenti molto concitati, il 56enne è stato subito assistito da amici e da altri vacanzieri che hanno cercato di prestargli i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118, che è stato allertato immediatamente.

L’allarme

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Laps di Cabras (in servizio nella postazione estiva di Putzu Idu), il personale vista la situazione disperata ha chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus. I medici hanno fatto il possibile, hanno cercato di rianimare il 56enne ma non è bastato: Davide Serra non si è più ripreso. Morte per arresto cardiaco hanno spiegato i medici. Potrebbero aver influito anche le alte temperature degli ultimi giorni ma davanti ai decessi improvvisi i medici preferiscono non sbilanciarsi (in assenza di ulteriori approfondimenti). Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Capitaneria di porto di Oristano e i carabinieri della stazione di San Vero Milis, a fine mattinata il magistrato ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

La tragedia di ieri mattina ha turbato il clima spensierato del fine settimana lungo la costa del Sinis. Tanto più che di tratta della seconda morte improvvisa nel giro di due giorni in provincia: venerdì mattina a Oristano Corrado Fenu, l’ex presidente dell’Ordine provinciale degli agronomi, è stato stroncato da un malore improvviso mentre andava al lavoro. Il 54enne si è accasciato a pochi passi dall’ingresso del San Martino, nonostante i soccorsi immediati da parte dei medici non c’è stato niente da fare.

RIPRODUZIONE RISERVATA