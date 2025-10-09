Malore in strada, ciclista in codice rosso 

Un uomo a terra, a fianco alla sua bicicletta, davanti a uno degli incroci più insidiosi della città. I primi soccorritori ieri in tarda mattinata in viale San Vincenza (angolo via La Vega) hanno subito pensato a un impatto violento tra la due ruote e un’autovettura. Ma questa volta non si trattava di schianto. I testimoni sul luogo dell’incidente hanno infatti raccontato che l’uomo in sella alla bici sia caduto da solo.

L’intervento di un’ambulanza “Victor”, con a bordo solo il personale sanitario base, privo di quello medico, ha ipotizzato quindi un malore accaduto prima della caduta.

Con l’ipotesi perciò di un episodio neurologico il mezzo del 118 ha trasportato il ciclista in codice rosso all’Ospedale Brotzu.

Quello di ieri, anche se non riconducibile a un errore al volante o al manubrio, è l’ennesimo incidente che coinvolge un ciclista. La città da anni sta cercando di portare avanti sulle proprie strade una “rivoluzione green” che possa accogliere le due ruote a pedali come parte integrante della circolazione. Proprio come le più sostenibili città del nord. C’è tuttavia ancora un “prezzo” da pagare: la disattenzione dei ciclisti infatti non è ancora perfettamente sintonizzata con l’esperienza degli automobilisti a condividere le corsie con bici e monopattini. E anche per questo motivo negli ultimi anni gli incidenti si sono moltiplicati in maniera preoccupante.

