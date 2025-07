Malore in spiaggia: un passante lo salva 

Quando Carlo Corona è intervenuto per prestare i primi soccorsi, il turista polacco di 36 anni era privo di sensi e i familiari erano disperati. Ma dopo mezzora concitata di manovre, il 46enne di Bari Sardo, in possesso di brevetto di bagnino e attestato Blsd, ha salvato la vita al turista. È successo ieri davanti a Cala Goloritzè, che quest’anno si fregia dell’Oscar di spiaggia più bella del mondo. Corona passava per caso da quelle parti. Era partito poco prima delle 11.30 da Arbatax. Insieme al compaesano Vincenzo Pisanu ha noleggiato due moto d’acqua per andare in escursione sulla costa orientale. All’altezza di Goloritzè i due hanno notato un gruppo di persone gridare in acqua. C’era anche una famiglia di cagliaritani con il gommone. Chiedevano aiuto per soccorrere una persona. «Non ho esitato a tuffarmi - racconta Corona - e quando sono intervenuto l’uomo era privo di battito cardiaco». L’uomo, che indossava una maschera da snorkeling, è stato adagiato su un gommone. «Continuavano a dire che era morto, erano momenti drammatici ma io non mi sono dato per vinto». I pensieri di Carlo sono corsi alla tragedia familiare che ha vissuto il 6 maggio 2013, quando perse il fratello Marco in un incidente stradale. «Era morto tra le mie braccia e dunque durante le manovre di soccorso del turista ero consapevole che la situazione era drammatica. A un certo punto ha avuto le prime reazioni, con qualche colpo di tosse e con il passare dei minuti si è ripreso. Sono felice di avergli salvato la vita». Dopodiché il personale addetto alla spiaggia ha chiamato il 118 per i successivi accertamenti. (ro. se.)

