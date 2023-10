Malore in piazza, interviene l’elisoccorso 

Rischiava l’infarto, è stato salvato dall’équipe dell’elisoccorso volata in Ogliastra dalla base di Elmas. Un uomo di una settantina d’anni ha avvertito un forte dolore al petto mentre, ieri pomeriggio, si trovava nella zona di Follò, parte alta di Santa Maria Navarrese. Sul posto, allertato dalla centrale del 118, è intervenuto l’equipaggio di Echo Lima 3. Il mezzo aereo dell’Areus ha scaricato l’équipe a Follò, poi ha allestito il campo base sulla spiaggia di Tancau (Lotzorai) in attesa che personale sanitario e tecnici stabilizzassero il paziente. Dopo mezz’ora l’elicottero è volato all’ospedale Brotzu di Cagliari dove il paziente, alla luce delle gravi condizioni, è stato trasferito direttamente nella sala emodinamica per gli esami necessari. Lo stesso macchinario che al Nostra Signora della Mercede di Lanusei è stato installato anni fa senza mai entrare in funzione. ( ro.se. )

