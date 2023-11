Malore in nave, la “Toscana” torna indietro 

Malore a bordo per un passeggero. E la Costa Toscana ha fatto rientro in porto a Cagliari. Non sono passate inosservate, ieri, le manovre davanti alle banchine di via Roma della grande e illuminata nave da crociera che aveva da poco lasciato il molo Rinascita, diretta a Napoli, dopo la sosta giornaliera nel capoluogo.

Quando è arrivata a incrociare la Sella Del Diavolo i medici di bordo sono stati chiamati per soccorrere un passeggero che si è sentito male. Immediata la partenza di una motovedetta della Guardia costiera, pronta per l’eventuale trasbordo del paziente. Ma vista la breve tratta percorsa, e le condizioni del mare non favorevoli, è stata presa la decisione di rientrare in porto, per affidare il passeggero alle cure di un ospedale cittadino, e poi ripartire.

