Olbia.
25 agosto 2025 alle 00:18

Malore in mare, soccorso un sub 

Situazione ad altissimo rischio ieri a Olbia per un intervento di soccorso che ha riguardato un sub milanese di 61 anni vittima di un incidente durante una immersione. I medici e gli operatori di Areus sono stati allertati dopo una segnalazione partita da un tratto di mare nel litorale di Olbia e Porto San Paolo. Un sub lombardo di 61 anni, impegnato in una immersione in un fondale di 30 metri, è stato colto da un malore. Probabilmente alla base del problema c’è stata una non corretta manovra di compensazione. Il personale di Areus ha preso in carico il sub e ha rilevato una sindrome da decompressione. È stato disposto l’immediato trasferimento a Cagliari, dove l’uomo è stato sottoposto al trattamento nella camera iperbarica. Le condizioni del sub ieri erano stazionarie. Il caso ha riproposto la questione della camera iperbarica di La Maddalena. Nell’isola è presente e operativa la macchina per la ossigenoterapia iperbarica, con personale (Asl di Olbia) di una certa esperienza. Ma, per la mancanza di anestesisti, la camera non viene utilizzata per le emergenze. Ieri il personale dell’Elisoccorso è intervenuto anche a Spargi per soccorrere un giovane turista colto da un malore, situazione risolta senza conseguenze per la persona affidata ai medici di Areus.

