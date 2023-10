Malore in mare, muore turista americana 

Stava nuotando nello specchio di mare sotto la Sella del Diavolo e si è sentita male: risalita sull’imbarcazione dove si trovavano altre persone impegnate in un’escursione al Poetto, sembrava riprendersi ma ha avuto un altro problema respiratorio sembra legato. La corsa verso il porticciolo di Marina Piccola non è servita: la donna, Marie Jones Gail, 68 anni, statunitense, è morta nonostante i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia e i militari della capitaneria.

La donna, come ricostruito, era sbarcata ieri mattina dalla nave della Costa Crociere arrivata nel porto cagliaritano. Insieme ad altri amici e connazionali ha deciso di effettuare un’escursione al Poetto. Quando si trovava su un gommone, nel tratto di mare sotto la sella del Diavolo, si è fatta un bagno ma si è sentita male. Risalita a bordo, ha accusato ulteriori problemi respiratori. Trasportata rapidamente nel porticciolo è stata affidata al 118 ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Il corpo è stato coperto con un lenzuolo bianco in attesa dell’autorizzazione del magistrato per il trasferimento nel cimitero di San Michele. Gli accertamenti sono stati svolti dai militari dei Carabinieri e della Guardia Costiera. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA