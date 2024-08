Malore in mare, la nave Moby rientra in porto 

Gravi problemi cardiaci per un passeggero hanno costretto il super traghetto Legacy della Moby a rientrare al porto dell’Isola Bianca. L’ allarme ieri mattina, a poche miglia da Olbia, più precisamente all’altezza di Capo Figari; il comandante della nave – partita per la consueta tratta diurna alla volta di Livorno - in accordo con la Direzione marittima ha invertito la rotta ritornando verso il porto gallurese dove l’uomo che aveva accusato il malore è stato preso in carico dagli operatori del 118.

Intanto, proseguono incessantemente i controlli sulle coste in questi giorni di traffico marino intenso. Ieri un’imbarcazione è stata disincagliata da una secca, in località Punta Saline, a Golfo Aranci. Attimi di paura per il tempo che era improvvisamente cambiato rendendo il mare minaccioso ma fortunatamente nessuna conseguenza: tutte le persone a bordo sono state messe in salvo dalla guardia costiera intervenuta sul posto. Nonostante i continui inviti alla prudenza, ad indossare giubbotti di salvataggio e a prendere in seria considerazione le condizioni meteo, sono tanti gli incidenti, anche se di lieve entità, che si stanno verificando nel mare gallurese. In questi giorni la guardia costiera di Olbia, attraverso la sua pagina Instagram, ha avviato una campagna di comunicazione efficace ed in pillole al fine di raggiungere il maggior numero possibile di utenti.

