Malore in casa, muore a 58 anni in ospedale 

I soccorsi lo hanno raggiunto troppo tardi, quando agenti della polizia locale, vigili del fuoco e sanitari del 118 sono riusciti ad entrare in casa sua, le condizioni di Ignazio Fadda, 58 anni, erano ormai disperate: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo in ospedale. Ennesimo dramma della solitudine a Capoterra: a una settimana di distanza dalla morte di Antonio Medda, trovato senza vita in un appartamento della palazzina di via Montello, mercoledì un’altra persona è morta in circostanze simili. Ignazio Fadda era seguito dai servizi sociali e viveva da solo in via Palermo, nella zona in cui si trova il Parco urbano: a lanciare l’allarme è stata la sorella che vive al piano di sotto, preoccupata perché da giorni non vedeva il fratello e non aveva udito alcun rumore provenire dal suo appartamento.

Corsa in ambulanza

I vigili del fuoco hanno rotto con le cesoie il lucchetto del cancello e hanno trovato la porta d’ingresso socchiusa: quando sono entrati in casa, Ignazio Fadda si trovava disteso sul divano, privo di sensi. Inutile la corsa in ambulanza verso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari: il cuore di Fadda ha smesso di battere ancor prima che i medici cercassero di intubarlo.

«Stavolta – racconta Gildo Atzori, vicecomandante della polizia locale – credevamo di essere arrivati in tempo. Purtroppo in serata abbiamo saputo che l’uomo che credevamo di aver salvato è morto: una brutta notizia che non avremmo mai voluto ricevere».

Seguito dai Servizi sociali

Due persone sole e seguite dai servizi sociali: a Capoterra ci si chiede come sia possibile morire senza che nessuno quasi se ne accorga. «Sapere che un altro uomo è morto solo, senza che nessuno se ne accorgesse, mi riempie di tristezza», commenta il sindaco Beniamino Garau: «Questo è l’ennesimo dramma della solitudine. La verità è che difficile dire cosa possa fare un Comune con le sue poche risorse per fronteggiare questa situazione: Capoterra è diventata una città, con tutte le difficoltà che una crescita demografica comporta. Mancano presidi sanitari in grado di dare assistenza a persone con problemi psichiatrici, la Caritas locale – nonostante il grande impegno dei volontari – non è strutturata per affrontare i problemi di un tessuto sociale costretto a fare i conti con problemi di alcolismo e tossicodipendenza. Purtroppo ci sono sempre più persone sole, e con questa situazione siamo costretti a fare i conti con le sole nostre forze: serve un intervento concreto della Regione – conclude il sindaco – per creare strutture nel territorio in grado di accogliere chi è in difficoltà».

