Malore in bici, muore un ingegnere 

C'era anche un fratello di Andrea Sechi alla pedalata fra amici partita ieri molto presto da Decimomannu per raggiungere Villasimius. Una strada che Sechi, ingegnere, 48 anni, sposato con due figli, residente a Uta, conosceva molto bene.

Anche ieri, in una giornata di caldo afoso, Sechi ha superato tante salite ma all’altezza di Cala Regina, mentre percorreva una discesa, poco dopo una curva ha perso i sensi ed è caduto. Gli amici hanno chiamato subito i soccorsi e sul posto è arrivato l’elisoccorso che è atterrato al centro della carreggiata della litoranea. Tutto inutile. I medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte, probabilmente per infarto.

La giornata

Il gruppo era diretto a Villasimius, una strada piena di saliscendi e anche per questo amata dai ciclisti. Sechi era in forma, mai un segnale di preoccupazione. Chissà se il caldo ha influito o se nella sua morte c’entri semplicemente il destino. Sechi ha sbandato a sinistra e poi a destra accasciandosi quindi sul ciglio della strada. Gli amici e il fratello hanno capito e si sono disperati. Ma tutto è stato inutile.

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile che dopo il via libera del magistrato hanno riconsegnato la salma alla famiglia.

Le reazioni in paese

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il paese. «Siamo addolorati per la grande perdita, Andrea era un cittadino esemplare e un grande professionista», commenta commosso il sindaco Giacomo Porcu.

Sechi, originario di Fluminimaggiore, si era trasferito a Uta circa quindici anni fa, qui viveva con la moglie Emanuela e i due figli, un bimbo di nove anni e una bambina di cinque. Fin da subito era entrato a far parte della vita cittadina, integrandosi perfettamente nella comunità e trovando in tanti concittadini la stessa passione per la bicicletta, che coltivava soprattutto durante il fine settimana.

Gli amici e il fratello

«Faceva parte della nostra squadra, l’Uta Bike, era un ragazzo d’oro e un grande atleta», è il ricordo commosso di Elio Pani, rappresentante della compagnia ciclistica. «Per quest’uscita ci siamo divisi in due comitive di circa quindi persone, Andrea aveva organizzato il giro costiero, fino a Kal ‘e moru, gli altri in direzione di Sant’Andrea Frius. Ancora non riusciamo a credere a ciò che è successo, era un ragazzo pieno di vita e stimato da tutti».

Nel suo ultimo giro, iniziato alle 6,30 del mattino, si trovava assieme al fratello maggiore Stefano, residente a Decimomannu e anche lui ciclista appassionato, che purtroppo ha assistito alla tragedia. Andrea svolgeva il suo lavoro a Cagliari e presto, assieme alla sua famiglia, si sarebbe dovuto trasferire a Decimomannu, dove stata ultimando i lavori della sua nuova casa.

In passato aveva collaborato anche con il Comune di Uta per un importante progetto sulla mobilità sostenibile. «Era una persona splendida, Andrea è entrato nella nostra comunità in punta di piedi, diventando in breve tempo amico di tutti», conclude l’assessore allo Sport, Andrea Onali. «Un giovane sempre sorridente e gentile, ci mancherà tanto».

