Malore in auto per un 43enne: è molto grave 

Attimi di grande paura ieri mattina sulla statale 554, nel tratto di strada compreso tra l’ingresso di Selargius e quello di Monserrato. Un uomo di 43 anni ha accusato un improvviso malore mentre viaggiava in auto insieme alla moglie.

La donna si trovava alla guida quando il marito si è sentito male a causa di un arresto cardiaco. Resasi conto della gravità della situazione, è riuscita a fermare il veicolo in sicurezza e a chiedere immediatamente aiuto al numero di emergenza. Sul posto è arrivata tempestivamente un’ambulanza del 118, con il personale medico che ha avviato le prime manovre di soccorso direttamente a bordo strada. Dopo essere stato stabilizzato, il quarantatreenne è stato trasferito d’urgenza in ospedale per ricevere ulteriori cure. L’intervento ha richiesto la temporanea presenza dei mezzi di soccorso sulla carreggiata, con qualche rallentamento per gli automobilisti in transito in una delle arterie più trafficate dell’hinterland cagliaritano.

