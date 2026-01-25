VaiOnline
Cardedu
26 gennaio 2026 alle 00:08

Malore in auto, pensionato si ferma e muore  

L’hanno trovato senza vita al posto di guida della sua Renault Clio. È stato quasi certamente un infarto la causa della morte di Giancarlo Usai, 66 anni, originario di Villanova Strisaili. L’ex infermiere è stato rinvenuto cadavere nel tardo pomeriggio di ieri, lungo l’Orientale, nel territorio di Cardedu, al confine con Bari Sardo. Dai primi accertamenti, il decesso risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento. Verosimile che il pensionato, che era residente a Quartu Sant’Elena, sia stato colto da un malore mentre era alla guida della sua utilitaria. Ha avuto la lucidità di arrestare la corsa e accostare a bordo strada. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Jerzu e il personale del 118. Il medico dell’ambulanza ha soltanto potuto constatare il decesso di Usai, che in passato aveva lavorato in alcune strutture ospedaliere di Cagliari. (ro. se.)

