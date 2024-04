Malore in auto in pieno centro: 65enne stroncato da un infarto 

Fulminea tragedia ieri mattina per il decimese Alessandro Camplani. Dopo essere uscito dalla farmacia all’angolo tra via Sardegna e via Sicilia (la strada è poi rimasta chiusa al traffico per due ore) è risalito in auto, ha messo in moto ma si è accasciato sul volante stroncato da un infarto fulminante. Tutti i tentativi di rianimare il sessantacinquenne si sono rivelati inutili: i medici della zona, i farmacisti e gli operatori del 118 hanno avviato tutte le operazioni di primo soccorso che si sono protratte per una quarantina di minuti.

Sono sopraggiunti sul posto anche l’ufficiale di Polizia locale Danilo Piras, dotato di un defibrillatore preso all’interno del parco Terre cotte, e una pattuglia dei carabinieri di Assemini. All’arrivo dell'ambulanza il medico ne ha constatato il decesso per arresto cardiocircolatorio.

Un'altra perdita per Decimomannu proprio nel giorno di lutto cittadino per la scomparsa di un dipendente del Comune molto conosciuto e apprezzato in paese. Ieri pomeriggio l’intera comunità si è stretta attorno ai familiari e migliaia di persone hanno accompagnato la salma in cimitero per l'ultimo saluto.

