Malore in acqua, pensionato salvato da bagnanti e carabinieri 

Aveva deciso di trascorrere qualche ora nella spiaggia nella marina di Arborea. Ma la giornata per un pensionato di 74 anni di Assemini, ha rischiato di trasformarsi in tragedia: ha avuto un malore mentre faceva il bagno ma è stato salvato da alcuni bagnanti, 118 e dai carabinieri.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata quando l’anziano si è sentito male mentre era in acqua. Alcuni bagnanti si sono subito resi conto che il 74enne era in grossa difficoltà e non riusciva a tornare a riva. Subito hanno chiamato i soccorsi ma nel frattempo qualcuno si è tuffato per raggiungerlo. Poi con l’aiuto dei carabinieri della stazione di Arborea, il pensionato è stato portato a riva e affidato alle cure del personale del 118. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso dell’Areus che ha accompagnato l'anziano all’ospedale San Martino di Oristano, dove è ricoverato con un principio di annegamento.

L’episodio di ieri ha destato grande preoccupazione anche per via delle tragedie di quest’estate nell’Oristanese. Tre persone sono decedute a Is Arenas mentre la piccola Amira, di origine marocchina, era morta nelle acque fra Magomadas e Porto Alabe. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA