Malore in acqua, anziano turista muore trascinato dalle onde 

Tragedia ieri nelle acque di Solanas, dove un anziano turista piemontese è morto poco dopo mezzogiorno, all’altezza della Scogliera. Non si esclude che Arnaldo Bocchino, 78 anni, di San Mauro Torinese, sia stato colpito da un malore mentre si trovava sul bagnasciuga finendo poi al largo trascinato dalle onde. Inutili sono stati i tentativi di soccorso dopo che l’uomo è stato riportato a riva: i sanitari del 118, arrivati con l’elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. La salma è stata trasferita nel pomeriggio nell’obitorio del nuovo cimitero di Sinnai, a disposizione della famiglia.

Arnaldo Bocchino era un assiduo frequentatore di Solanas. Amico di alcune famiglie, stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la moglie e una figlia. Grande il cordoglio nella località turistica. Tutto è accaduto verso le 12,30. Secondo le prime testimonianze, Arnaldo Bocchino si trovava in spiaggia, forse ha deciso di fare un bagno e all’improvviso sarebbe scomparso fra le onde. L’allarme è stato lanciato dalla moglie. A mobilitarsi sono stati alcuni bagnanti che hanno recuperato il pensionato riportandolo a riva. Intanto era già scattato l’allarme al 118 con l’arrivo dell’elisoccorso. Inutili purtroppo i tentativi di salvargli la vita. Nella spiaggia di Solanas, sono arrivati i carabinieri di Maracalagonis col magistrato che poi ha disposto la rimozione della salma.( r.s. )

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