Villasor.
06 febbraio 2026 alle 00:20

Malore improvviso, il paese commosso per la morte del maresciallo dei carabinieri 

Villasor è in lutto per la scomparsa improvvisa del maresciallo dei carabinieri Massimo Masala: un dolore che colpisce non solo i colleghi ma anche i cittadini, che raccontano il comandante della stazione come un uomo buono, garbato ed esempio del ruolo che le forze dell’ordine devono avere in un piccolo centro. Un malore, improvviso e fulminante, ha colpito Masala stroncando la sua vita all’età di 60 anni.

Arrivato a Villasor nel 2021, in piena pandemia, ha ottenuto diversi encomi: uno per un’operazione antidroga proprio a Villasor che portò a sette arresti nel 2022. «Un maresciallo con la M maiuscola», dice il sindaco Massimo Pinna, commosso: «Una grande persona gentile e disponibile. Negli anni si era creato un rapporto di affetto e amicizia». Solidarietà e commozione anche da associazioni sorresi e dal gruppo di minoranza Liberi per Villasor: «Uomo gentile e sempre attento al dialogo con la comunità».

