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Alghero.
17 agosto 2026 alle 00:55

Malore fulminante in acqua: tragedia a San Giovanni 

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Un malore fulminante mentre faceva il bagno, non ha lasciato scampo a Daniele Falconi, deceduto nel pomeriggio di Ferragosto nella spiaggia di San Giovanni. Doveva essere una giornata di assoluto relax, un sabato da trascorrere al mare con la moglie. Il 59enne di Alghero era appena entrato in acqua per cercare refrigerio, erano le 15.30 e il caldo era diventato insopportabile. Dopo pochi minuti si è sentito male ed ha perso i sensi. Alcuni bagnanti vedendolo in difficoltà lo hanno assistito e portato sulla battigia dove ha ricevuto i primi soccorsi da un medico, presente in spiaggia, che ha provato a rianimarlo e nel frattempo, è stato chiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. Nonostante gli sforzi, il cuore del 59enne non è ripartito e alla fine il personale medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

La tragedia si è consumata davanti alla moglie Mariella. L’uomo, molto conosciuto ad Alghero, lavorava nella cucina del Tennis club di Maria Pia. Tanti i messaggi di affetto da amici e clienti che lo ricordano per la sua ironia. «Sei stato per me un’oasi di pace, ogni giorno, in una vita pienissima di impegni. Buon viaggio Daniele», le parole del presidente della Fondazione Alghero, Gaetano Porcu. ( m. p. )

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