Malore fatale in tabaccheria 

Era sopravvissuto alla violenza che aveva ucciso la sua fidanzata, Romina Meloni, colpita a morte del suo ex. Ma un malore ieri non gli ha lasciato scampo. Gabriele Fois, nuorese di 54 anni, è crollato davanti alla tabaccheria dove era andato per comprare le sigarette. È successo nel cortile antistante la rivendita Tabacchi Senatore in via Senatore Monni. Purtroppo sono stati vani i tentativi di rianimarlo, effettuati dal personale del 118 giunto in pochi minuti dal vicino ospedale San Francesco.

Il dolore

La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro di Nuoro in poche ore, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. “Un destino crudele fedà, vola in alto Gabriè”, ha commentato Pina, sua coetanea, sui social. Effettivamente Gabriele Fois aveva ripreso a vivere serenamente negli ultimi anni, dopo aver vissuto una tragedia che l’aveva visto, suo malgrado, protagonista e l’aveva toccato nel profondo.

Il femminicidio

Il 31 marzo 2019 la fidanzata di Fois, Romina Meloni, allora 49enne, di Ozieri, era stata vittima di un femminicidio. Il suo ex compagno Ettore Sini, tutt’ora detenuto e condannato a 28 anni di carcere, era entrato di forza nella sua casa e le aveva sparato a bruciapelo, uccidendola sul colpo. Successivamente aveva rivolto l’arma verso Gabriele Fois sparando ancora e ferendolo alla testa. L’assassino si era allontanato convinto di aver ucciso due persone, ma Fois dopo alcune settimane di coma aveva ripreso conoscenza ed iniziato un lungo percorso di recupero.

Faticosa ripresa

Fois aveva ripreso a lavorare in diverse occasioni ed era tornato ad una vita pressoché normale, pur patendo psicologicamente gli esiti di quella disgrazia. Non aveva mai perdonato l’assassino della sua Romina, alla quale spesso dedicava pensieri accorati e nostalgici affidandoli ai social ed alle orecchie dei numerosi amici e familiari. Gabriele era molto conosciuto a Nuoro anche perché da sempre veniva considerato un meccanico dalle mani d’oro. Grande appassionato di motori, per decenni ha lavorato nel settore delle attrezzature agricole e zootecniche ed era un professionista stimato ed apprezzato in tutta la provincia per la competenza e la grandissima capacità di risolvere i problemi meccanici in modo veloce ed efficace. Di animo buono, sempre sorridente e gioviale, era un uomo benvoluto da tutti.

Le reazioni

«Non riesco a crederci - dice Marco Corda, ex collega - eravamo insieme ieri, abbiamo lavorato fianco a fianco per tanti anni. Era un meccanico davvero bravissimo, una persona disponibile che andava d’accordo con tutti. La vita spesso è davvero ingiusta». Conosciuta la sua numerosa e storica famiglia, i “Pinzirra”. Il fratello Giancarlo, titolare di un noto bar, è stato una delle bandiere della Nuorese calcio degli anni Novanta. Il funerale si svolgerà nella chiesa di San Francesco oggi alle 16.

