Malore fatale in spiaggia per un turista 

Un altro morto in Gallura per un malore in spiaggia. Si allunga la lista dei decessi causati probabilmente dalle alte temperature. Ieri mattina l’allarme è scattato nella spiaggia di Liscia Ruja, affollata di bagnanti. Alcune persone si sono accorte della sagoma di una persona immobile in acqua e hanno dato l’allarme. È stato portato a riva un anziano turista, 80 anni, che non dava più segni di vita. Il personale della Protezione Civile di Arzachena è arrivato immediatamente con una ambulanza a Liscia Ruja e il pensionato è stato sottoposto alle manovre di rianimazione. Sul posto è arrivato anche l’equipaggio di un elicottero di Areus. I medici hanno tentato per quasi un’ora di rianimare l’anziano. Purtroppo gli specialisti di Areus e l’equipaggio dell’ambulanza di Arzachena si sono dovuti arrendere. L’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata davanti a tante persone, in spiaggia c’erano anche familiari e conoscenti del pensionato. Ieri la temperatura nella spiaggia della Costa Smeralda era molto alta. Il personale del 118 e dell’Elisoccorso ha segnalato l’episodio alla Guardia costiera (un atto dovuto), ma sulla causa del decesso non ci sono dubbi.

