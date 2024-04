Malore fatale in mare Oggi l’ultimo saluto all’anziano pescatore 

La pesca era stata la sua vita. Ma proprio quella grande passione lo ha tradito. Antonio Meloni, 84 anni di Cabras, è stato ritrovato senza vita sulla spiaggia di Torregrande la domenica di Pasqua. Oggi nella chiesa di Santa Maria l’ultimo saluto al pescatore. Sono state alcune persone che passeggiavano sulla spiaggia a notare a riva il corpo dell’uomo: indossava la muta, ma ormai per lui non c’era più nulla da fare. Immediatamente è stato dato l’allarme, sul posto sono arrivati subito gli uomini della Guardia costiera e i carabinieri, che erano già stati allertati dai figli di Meloni preoccupati per l’assenza del padre che mancava da casa dalla sera prima. Secondo quanto ricostruito l’84enne sabato notte sarebbe uscito per andare a pesca: a bordo del suo motocarro avrebbe raggiunto la zona della foce del Tirso. Qui, indossata la muta, sarebbe entrato in acqua (senza però immergersi completamente) e avrebbe iniziato a lanciare le reti. Poi l’incidente: non è chiaro se abbia perso l’equilibrio o se abbia avuto un malore fatale. Il corpo è stato trascinato dalla corrente verso la parte opposta del litorale, dopo la spiaggia dedicata ai cani. Sono stati i carabinieri e la guardia costiera a recuperare il corpo di Antonio Meloni che, dopo gli accertamenti, è stato restituito ai familiari. Oggi alle 16 il funerale. ( v.p. )

