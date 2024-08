Malore fatale durante la pesca 

Dramma ieri mattina nelle acque di Portoscuso: un sub impegnato in una battuta di pesca in apnea, Sergio Medas, 73 anni di Bacu Abis, è morto, probabilmente stroncato da un malore improvviso.

Soccorso vano

L’allarme a Portoscuso è scattato intorno alle 10.30, quando alcuni bagnanti che prendevano il sole a Sa Cala de su Zurfuru, poco distante dal Lido degli Spagnoli, nel mare calmo hanno visto un corpo galleggiare immobile in prossimità di una boa di segnalazione. Hanno capito subito che poteva trattarsi di un sub in difficoltà. Sono stati gli stessi bagnanti a trascinarlo a riva e chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e della Croce Azzurra, oltre alla Capitaneria di porto di Portoscuso e la Polizia locale di Portoscuso. Per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Dopo la tragedia, alla spicciolata, i bagnanti che stavano trascorrendo la giornata di mare negli scogli di Sa Cala de Su Zurfuru sono tornati al parcheggio, dove c’era anche l’automobile di Sergio Medas. Tramite il numero di targa si è potuto scoprire il nome. A quel punto sono stati rintracciati i familiari nella frazione di Bacu Abis (Carbonia) che si sono precipitati a Portoscuso per poterlo identificare con totale certezza.

La vittima

Doveva essere una giornata uguale a tante altre, Sergio Medas si immergeva spesso, la sua passione per il mare e per la pesca era nota, e conosceva bene anche le acque di Sa Cala de Su Zurfuru. L’uomo viveva a Bacu Abis, aveva lavorato nelle miniere iglesienti e da anni era in pensione. Una delle sue passioni più grandi era la pesca, spesso si dilettava in questa attività che gli regalava grandi soddisfazioni. Ieri è uscito di buon mattino, ha indossato la muta da sub e, con la boa di sicurezza accanto, si è immerso. Ma la battuta a Portoscuso si è conclusa nel peggiore dei modi nonostante la sua grande esperienza. Dopo il riconoscimento, nella tarda mattinata, dal pubblico ministero che si è occupato della vicenda è arrivato il via libera alla restituzione del corpo alla famiglia per l’organizzazione dei funerali. La notizia della sua tragica scomparsa si è abbattuta all’improvviso sulla piccola comunità di Bacu Abis che con sgomento e dolore si è stretta alla famiglia Medas.

RIPRODUZIONE RISERVATA