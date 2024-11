Malore fatale durante la battuta 

Come ogni domenica si era svegliato prima dell’alba per prepararsi alla battuta di caccia. Ha incontrato i colleghi e insieme hanno raggiunto i boschi a sud di Tertenia. Armando Brendas non poteva immaginare che quelli sarebbero stati i suoi ultimi momenti di vita. Un malore improvviso, intorno alle 10, lo ha colpito senza lasciargli scampo. Aveva 67 anni. Il dramma è avvenuto ieri, in una zona impervia a un chilometro dal bar di San Giorgio. Quando i compagni di caccia hanno visto che Brendas ha accusato il malore si sono subito adoperati per prestargli i primi soccorsi e chiedere aiuto al 118. La centrale operativa di Sassari ha allertato la Croce verde di Tertenia, il cui equipaggio si è diretto verso il chilometro 91 dell’Orientale dove ha lasciato in sosta l’ambulanza. Da qui il personale ha imboccato un sentiero per raggiungere la zona comunicata dai compagni di caccia di Brendas agli operatori sanitari. In virtù della posizione impervia e delle condizioni drammatiche del cacciatore, la centrale operativa ha disposto anche l’invio sul posto dell’elicottero dell’Areus.

Dalla base di Elmas è decollato Echo Lima 3 al cui equipaggio, durante il volo, è stato comunicato il decesso del pensionato. I soccorritori hanno tentato tutte le manovre salvavita, senza comunque riuscire a evitare che il malore, verosimilmente un infarto, fosse fatale. La salma è stata trasportata a valle a bordo del mezzo aereo, proprio perché l’area in cui si trovava il cacciatore insisteva in un tratto scosceso. La notizia della morte di Brendas si è diffusa in pochi minuti nella comunità di Tertenia, dove l’uomo conviveva con la compagna. Armando Brendas, pastore sin da ragazzino, abitava nelle campagne di Corongiu, zona all’altezza del distributore. In pensione da qualche anno, l’uomo continuava ad accudire il proprio gregge. I funerali oggi alle 15.

