Paulilatino.
21 settembre 2025 alle 00:13

Malore fatale, aperta un’inchiesta 

Un pensionato si è accasciato in strada ed è morto all’arrivo in ospedale 

Un malore improvviso in strada, i soccorsi poi quella corsa disperata in ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare per Giuseppe Ruggiu, pensionato di 72 anni, morto venerdì mattina all’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale di Oristano. Una vicenda drammatica e che lascia aperti diversi dubbi tanto che la Procura ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause della morte.

L’allarme

Tutto è accaduto venerdì mattina, poco dopo le 11 in via Nazionale. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione Ruggiu si trovava nelle vicinanze della farmacia quando ha accusato un malore e si è accasciato. Subito è stato soccorso, poco dopo sul posto è arrivata un’ambulanza con i soccorritori volontari. Le condizioni di Ruggiu però sono apparse subito molto gravi, era necessario l’intervento di un medico tanto che molti dei presenti continuavano a chiamare il 118 sollecitando l’invio di un’ambulanza medicalizzata. Sono stati momenti di grande concitazione e tensione, i minuti passavano e le condizioni del pensionato apparivano sempre più critiche. Poi l’arrivo dell’ambulanza con il medico che subito ha tentato di rianimare il 72 enne, la corsa verso il pronto soccorso del San Martino ma quando l’ambulanza era ormai all’ingresso dell’ospedale, il cuore di Giuseppe Ruggiu aveva smesso di battere.

Gli accertamenti

In paese non sono mancate le polemiche sui soccorsi, la vicenda ha destato profonda commozione e sgomento. Sull’episodio è stata presentata una denuncia e la Procura della Repubblica di Oristano ha aperto un’inchiesta. La salma è stata posta sotto sequestro, si cerca di chiarire i contorni dell’accaduto, al vaglio le procedure dei soccorsi e presunti ritardi.

