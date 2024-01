Malore fatale, addio a Paolo Passino 

Se n’è andato all’improvviso in una fredda sera di un anno appena iniziato. Paolo Passino aveva 73 anni, era ingegnere e ieri stava lavorando al suo computer quando all’improvviso, si è accasciato e non si è più ripreso, colpito da un malore. Forse quel cuore che già in passato gli aveva dato problemi, questa volta ha ceduto.

Prima dirigente del settore Ambiente era stato assessore sempre all’Ambiente e poi ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica della giunta di Stefano Delunas, ricoprendo anche la carica di vice sindaco e di presidente del parco di Molentargius.Sempre garbato e gentile con tutti, preparatissimo, aveva subito lasciato in città un’importante impronta di competenza e di professionalità.

Città in lutto

Per questo la notizia della sua morte è piombata ieri come un fulmine a ciel sereno colpendo chi con lui aveva condiviso quell’esperienza politica ma non solo. Perché Passino sapeva essere anche amico e persona di compagnia, amante dei viaggi e del teatro e sempre attento anche ai bisogni degli altri.

«La notizia della morte di Paolo e una di quelle che non avrei mai voluto avere», dice commossa la presidente del consiglio comunale Rita Murgioni, «abbiamo avuto modo di iniziare a conoscerci durante l’esperienza politica della giunta Delunas: lui era assessore e io consigliere. Poi da lì è nato un rapporto che andava al di là della politica, è nata un’amicizia, non solo con lui ma anche con la moglie. Sono molto dispiaciuta. Posso solo dire che era una persona perbene, un signore che ho stimato dall’inizio, disponibile e pacato anche nella sua esperienza come dirigente. E mi mancherà».Commosso Enrico Frau all’epoca consigliere di maggioranza di quella Giunta. «Ho un bellissimo ricordo di una persona perbene, in gamba, e con vedute importanti per la città. Ricordo in particolar modo i progetti per la riqualificazione del Poetto». Così come l’assessora alla Pubblica istruzione di quella giunta Elisabetta Cossu: «Era un collega di Giunta sempre disponibile e affabile. Abbiamo condiviso tanto e ideato nuovi percorsi. Ora resta l’amarezza per tutto ciò che si è perso».La notizia ha colpito anche all’ex sindaco Stefano Delunas che commenta, «umanamente mi dispiace molto. Pregherò per lui».

Alla guida del Parco

Da presidente del parco Passino si era occupato anche della questione del famoso incendio di Su Idanu, con tutta la questione dei fumi tossici che avevano portato anche alla chiusura delle scuole. Era stato lui poi a riferire del risultato delle analisi effettuate che non avevano rilevato inquinamento. E sempre lui, quando era assessore aveva continuato a portare avanti la lotta contro gli abusi edilizi nel territorio. In quel periodo aveva sottolineato come il fenomeno fosse «in diminuzione, anche se ci sono tuttavia tecnologie costruttive che permettono in una notte di tirare su muri e coperture di una abitazione anche di grandi dimensioni», sottolineando come ormai fosse fondamentale avvalersi di strumenti informatici e tecnologici per vincere la lotta contro il mattone selvaggio.

