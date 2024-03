Malore e ricovero per Loredana Bertè Rinviato il concerto previsto ieri sera 

Roma. Quando già il pubblico era pronto ad abbracciarla, Loredana Bertè è stata costretta a ricoverarsi e ad annullare il concerto al Brancaccio, a Roma, dove era in programma la seconda tappa, dopo Milano, del Manifesto Tour che sta portando l’artista 73enne nei teatri italiani. «A causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura», ha spiegato lo staff dell’artista, la cantante «non potrà andare in scena» perché «ricoverata per accertamenti».

Bertè, reduce da una gloriosa partecipazione al festival di Sanremo, aveva dolori già dalla mattina e nel pomeriggio è stata visitata in una clinica privata dove le è stato consigliato il ricovero. Lo spettacolo è stato prontamente riprogrammato sempre al Teatro Brancaccio per il 15 maggio. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro il 22 marzo nella prevendita dove è stato acquistato.

