Malore durante un’escursione in bici, soccorso dagli automobilisti 

Un ciclista di Iglesias ha rischiato la vita durante una passeggiata domenicale in bicicletta a causa di un malore improvviso.

Lorenzo Cara, 62 anni, è finito in cunetta, lungo la statale 126 mentre rientrava da Calasetta, qualche chilometro dopo le curve di “Sa Scrocca” in territorio di Sant’Antioco. Un malore improvviso e subito dopo ha perso conoscenza. Sono stati alcuni automobilisti a soccorrerlo, fra questi un’infermiera che ha subito praticato un massaggio cardiaco. Il tutto è successo intorno alle 11 di ieri mattina. Sono intervenuti i volontari del soccorso di Calasetta e i carabinieri della stazione di Sant’Antioco. Riscontrato un probabile infarto in corso, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è rivelato provvidenziale per salvare la vita al ciclista che è stato prontamente trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari. «Spero per il malcapitato che tutto possa concludersi nel migliore dei modi - ha detto Luca Aiò, presidente dell’associazione i due leoni di Sant’Antioco - l’occasione si presta per ricordare a tutti che la passione per la bicicletta richiede, in ogni caso, una preparazione di un certo tipo con accertamenti di carattere sanitario, soprattutto a livello cardiologico».

