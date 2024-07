Malore durante una nuotata, muore anziano di Iglesias 

Dramma in spiaggia, ieri mattina a Gonnesa: un pensionato è deceduto a Plage Mesu in seguito a un malore mentre faceva il bagno. Si tratta di Felice Salvatore Cabras, ottantaduenne di Iglesias.

L’uomo stava trascorrendo la calda mattinata al mare assieme alla moglie e il loro ombrellone si trovava a pochi passi dalla postazione dei bagnini. Attorno alle undici, mentre si rinfrescava poco distante dalla battigia, ha cominciato a mostrare i segni di un malessere. Dopo alcune bracciate si è fermato vicino a una fune galleggiante che delimita il corridoio delle barche, poi si è aggrappato alla fune per sostenersi e non si è più mosso. Il fatto non è passato inosservato al personale addetto al salvamento della Sosago: i bagnini, dalla loro postazione sulla spiaggia, hanno capito subito che stava accadendo qualcosa di grave. I segni del malore erano inequivocabili, e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente. Il pensionato è stato subito raggiunto per essere condotto a riva, dove è stata tentata la rianimazione, purtroppo risultata vana: il medico, raggiunto poi dal personale del 118, ha solo potuto constatare il decesso. La salma è stata poi affidata al personale di un’agenzia funebre, che ha provveduto al trasporto fino all’obitorio del Cto.

