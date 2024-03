Malore durante la partita, salvo un 14enne 

Attimi di paura ieri mattina a San Gavino Monreale durante una partita di calcio del campionato provinciale del girone B fra i giovanissimi della Monreale e quelli del Gonnosfanadiga: all’inizio del secondo tempo un ragazzo di 14 anni si è accasciato all’improvviso a terra sentendosi mancare il respiro. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai dirigenti della squadra e da due infermieri presenti sugli spalti del “Santa Lucia” come spettatori. Immediato anche l’arrivo dell’ambulanza medicalizzata del 118, che è arrivata nel campo di gioco in pochissimi minuti. Per fortuna il ragazzo si è poi ripreso, ma per alcuni minuti si è temuto il peggio.

Il presidente

Il malore intorno alle 11. Nonostante lo spavento e lo shock generale la dirigenza della squadra di casa è riuscita a mantenere il sangue freddo in una situazione che sembrava irreale: «Il ragazzo sta meglio – spiega il presidente della Monreale, Patrick Porceddu, 48 anni – e ha anche scritto un messaggio ai suoi compagni di squadra e a tutti noi. Grazie a Dio noi dirigenti, come quelli del Gonnos, siamo abilitati a effettuare interventi di pronto soccorso e Blsd e siamo stati pronti. Il ragazzo è stato messo in posizione di sicurezza e si sono avvicinati anche due infermieri presenti. Gli operatori del 118, chiamati da noi, sono subito arrivati e gli hanno misurato la pressione, hanno fatto un elettrocardiogramma e controllato i battiti del cuore, che sono tornati alla normalità».

« Quando l’arbitro mi ha chiesto che cosa volessimo fare – prosegue il presidente – abbiamo chiesto la sospensione della partita. Ora sarà il giudice sportivo a decidere il da farsi e se far riprendere o meno la partita, ma il risultato non è importante: la cosa fondamentale è che il ragazzo si sia ripreso e che ora stia bene. Abbiamo preso tutti un grosso spavento. Nell’impianto ci sono anche due defibrillatori che possono essere usati subito in casi di urgenza».

Accertamenti

Il calciatore sangavinese, nato nel 2009 (compirà 15 anni tra poche settimane), è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino per accertamenti: nuovo elettrocardiogramma, tutti gli esami del sangue e un ecodoppler.

«La famiglia – aggiunge Porceddu – ci ha fatto sapere che il ragazzo sta meglio. Questo per noi è ciò che conta».

