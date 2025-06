Malore dopo la disinfestazione 

Nei giorni scorsi una residente è finita al pronto soccorso dopo essersi affacciata alla finestra mentre gli operai stavano eseguendo il trattamento per la disinfestazione. Non sapendo che erano in corso le operazioni di bonifica contro zecche e zanzare, la donna ha respirato l’aria contaminata dalle sostanze utilizzate per la disinfestazione. E, colta da nausea, vomiti e mal di testa, è corsa prima dalla guardia medica e poi al Pronto soccorso. Per fortuna è stata dimessa dopo alcuni accertamenti.

In Consiglio

La vicenda è emersa durante il Consiglio comunale. A chiedere spiegazioni dell’accaduto è stato il capogruppo della minoranza Roberto Putzolu: «A seguito della disinfestazione fatta qualche giorno fa, molti cittadini si sono lamentati del fatto che non sapessero niente. E purtroppo ci sono stati problemi, c’è chi è finito al Pronto soccorso». La sindaca Tina Fadda ha espresso il suo rammarico: «Ci dispiace tantissimo per quello che è successo, purtroppo ci sono stati disguidi nella comunicazione. Noi abbiamo pubblicato l’avviso sul sito del Comune e sul canale Whatsapp, c’è stato invece un disguido per il bando e per le locandine». Un problema non da poco, evidenziato dalla minoranza: «Occorre veicolare meglio l’informazione. Il nostro è un paese in prevalenza di anziani e quindi non è scontato che usino il cellulare o controllino il sito. Occorre sensibilizzare diversamente le persone».

La disinfestazione

E proprio anche alla luce di quanto accaduto si procederà diversamente per le prossime date, già fissate per il 9 luglio e il 19 agosto. «Ci sono state diverse lamentele per la presenza di tante zanzare, quindi abbiamo pensato di effettuare un’ulteriore disinfestazione rispetto a quella che porta avanti la Provincia» ha spiegato la sindaca. Il 7 giugno sul sito del Comune è stato quindi pubblicato l’avviso che annunciava per le 3.30 di mercoledì 11 la prima data della disinfestazione. Con raccomandazioni: non sostare nei pressi della macchina operativa, tenere le finestre chiuse, non lasciare panni stesi, tenere all'interno eventuali animali domestici. Ma diversi cittadini non sapevano niente. «Qualcuno ha rischiato di farsi male» ha ribadito Putzolu che ha sollevato la questione con un’interrogazione urgente. Messaggio ricevuto dalla maggioranza. La sindaca ha assicurato che sarà data ampia comunicazione.

