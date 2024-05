Malore dopo il rogo, muore un forestale 

Fino all’ultimo istante si sperava potesse superare quelle lesioni gravissime. Tutto inutilmente, purtroppo Pietro Cabras, 28 anni, agente forestale di Oristano, non è riuscito a sopravvivere. Ieri notte l’agente del Corpo forestale è deceduto all’ospedale Brotzu di Cagliari, a poco più di un giorno dal ricovero. Secondo la ricostruzione dei colleghi, l’agente è stato colto da un malore al termine di un intervento per domare un incendio nelle campagne fra Tiria e Palmas Arborea.

Il dramma

È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì. Pietro Cabras, che prestava servizio alla stazione di Cuglieri, da qualche giorno era impiegato nel gruppo di analisi e uso del fuoco di Fenosu, un reparto specializzato, individuato tra gli operatori più esperti nella lotta agli incendi, che hanno svolto un percorso formativo e addestrativo specifico. L’altro pomeriggio, il ranger è intervenuto con i suoi colleghi nelle campagne fra Tiria e Palmas Arborea per domare un incendio. Un rogo fra i canneti che non sembrava destare particolare preoccupazione. Terminate le operazioni, mentre raggiungeva l’auto, Pietro Cabras è stato colto da un malore; i colleghi, preoccupati perché non arrivava al mezzo di servizio, hanno cominciato disperatamente a cercarlo.

L’allarme

Operazioni complicate dal fatto che il giovane non aveva con sè un telefonino. Ecco perché per facilitare l’individuazione è stato chiesto l’intervento di un elicottero della polizia. L’agente è stato trovato dopo un po’ di tempo, privo di sensi, in una zona boscata: immediatamente soccorso, è stato affidato alle cure degli operatori sanitari arrivati nel luogo del dramma. Ravvisata subito la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento all’ospedale cagliaritano a bordo dell’elicottero. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni erano gravissime ma per una giornata si è sperato che potesse superare quelle lesioni. All’ospedale Brotzu sono arrivati i colleghi del giovane che, ieri poco dopo le 21, ha cessato di vivere.

