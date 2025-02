malore delL’arbitro: sospeso il match barisardo-monastir 

Barisardo sosp.

Monastir

Barisardo ( 3-5-2) : Mejri, Carta, Rodrigues, Soilihi; Mendes, Mabo, Passalenti, Dragan, Volo; Mangle, Tosi. In panchina Aquilon, Pisu, Cissokho, Cauli, Murgia, Nunes Correia. Allenatore Ibba (Ruggeri squalificato).

Monastir ( 4-3-3 ): Daga, Pinna, Madero, Zurbriggen, Frau; Naguel, Feola, Santoro; Arangino, Sanna, Cocco. In panchina Stevanato, Carboni, Porru, Manca, Masia, Nurchi, Corda, Suazo, Riep. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Note : recupero 0’ pt; spettatori 80.

Lanusei . La partita dura 45 minuti. Neanche un secondo in più. Il duplice fischio dell’arbitro Riccardo Mattu della sezione di Oristano, sul risultato di 0-0, annuncia l’intervallo. Ma quando l’interruzione supera i 15 minuti s’intuisce che qualcosa non va. In effetti è così. L’arbitro non è in buone condizioni fisiche. Il malore lieve che lo colpisce gli vieta di rientrare in campo e non gli resta che comunicare la decisione alla Federazione e ai dirigenti delle due società.Gli ogliastrini sono spavaldi, giocano a testa alta senza timori reverenziali rispetto alla corazzata di Angheleddu, che su questo campo è stato protagonista con la maglia del Lanusei. Agli uomini di Ruggeri non spaventano i 26 punti di differenza, tanto che si fanno preferire per il possesso palla. Gli ospiti sanno di essere superiori e provano a farlo capire al 18’, quando Sanna riceve un cioccolatino dalla trequarti ma calibra male la misura del pallonetto sull’uscita disperata di Mejri. Al 42’ l’occasione più nitida del primo tempo è sui piedi di Mangle che si beve il suo marcatore ma s’intestardisce nel momento propizio e anziché servire due compagni liberi in area preferisce calciare in porta, chiusa da Daga. L’appuntamento è alla ripresa. Che non inizierà mai.

I due allenatori, Nicola Ruggeri e Marcello Angheleddu, ordinano ai rispettivi giocatori una breve seduta di scarico prima di raggiungere la doccia. Finisce con un robusto terzo tempo, tra panini e qualche birra. Per la data del recupero bisognerà attendere la decisione del Comitato regionale Figc, è possibile che si scenda in campo mercoledì prossimo.

