Malore alla stazione: ventenne in arresto cardiaco salvata da un agente 

La ragazza di vent’anni era stesa per terra in un negozio alla stazione ferroviaria di piazza Matteotti. Alcuni viaggiatori tentavano di farle riprendere i sensi. Una di loro ha avvertito un uomo della Polizia ferroviaria impegnato nel pattugliamento della stazione, che si è precipitato nel bar e ha salvato la vita alla ragazza con un massaggio cardiaco. Ora la ventenne sta bene: aveva avuto un arresto cardiaco, ma le manovre del poliziotto hanno riavviato il suo cuore.

Questa vicenda a lieto fine è di pochi giorni fa. Mercoledì il personale del Compartimento della Polizia ferroviaria (diretto da Cristiana Mameli) era impegnato in un giro di pattugliamento della stazione, e a un certo punto una donna si è avvicinata chiedendo loro di chiamare un’ambulanza per la ventenne che era stesa sul pavimento. La comunicazione verso l’uno-uno-otto è partita immediatamente, intanto i poliziotti hanno raggiunto la ragazza. Il sostituto commissario Giovanni Melis ha affiancato una commessa di un negozio china sulla giovane, nel tentativo di rianimarla, e si è reso conto che la ventenne era cianotica. Un arresto cardiaco, indicavano i sintomi, così ha cominciato il massaggio cardiaco che alla fine si è rivelato fondamentale per salvarle la vita, aiutato da un collega e dalla commessa.

Dopo diverse compressioni la ventenne ha iniziato a riprendersi: il sostituto commissario Melis ha continuato ad assisterla fino all’arrivo dell’ambulanza. Il personale sanitario, dopo la verifica dei parametri vitali, ha trasportato la ragazza all’ospedale. A salvarla, è stato il fatto che le forze di polizia seguono corsi di primo soccorso: il poliziotto ferroviario ha messo in pratica quanto aveva imparato.

