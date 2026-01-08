Malore alla guida, poi lo schianto 

Una sbandata improvvisa nel rettilineo della Statale 292 alle porte di Suni. L’auto, senza controllo, schizza in cunetta e finisce contro un muretto a secco. L’impatto violentissimo e per Antonio Angius, 56enne di Suni, non sono bastati i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Per l’agricoltore non c’è stato nulla da fare.

L’impatto

L'incidente è accaduto nella tarda mattinata di ieri lungo la strada Statale 292 in direzione Pozzomaggiore all’altezza del cimitero di Suni. Antonio Angius (conosciuto da tutti come Antonello) stava rientrando a casa quando improvvisamente ha perso il controllo della sua Fiat Punto rossa. Da una prima ricostruzione sembra che abbia avuto un malore mentre era alla guida, nemmeno il tempo di rallentare o accostare che l’utilitaria è uscita fuori strada finendo la sua corsa fra i cespugli e urtando un muretto a secco. Il 56enne gravemente ferito è rimasto bloccato nell’abitacolo, sono stati altri automobilisti a vedere l’auto in cunetta e a chiamare subito i soccorsi.

L’allarme

Sulla Statale 292 sono arrivati gli operatori del 118 che hanno cercato a lungo di rianimare Angius ma i ripetuti tentativi non sono bastati a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Macomer (coordinati dal comandante, il capitano Giovanni Maria Seu) che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica che sembrerebbe piuttosto chiara. Sull’asfalto non ci sarebbero nemmeno evidenti segni di frenata: purtroppo è stato fatale il malore, in seguito al quale Antonello Angius ha perso il controllo dell’auto.

Commozione

La notizia dell’incidente costato la vita al 56enne ha suscitato profonda commozione in tutta la piccola comunità della Planargia, dove l’uomo (che lascia due figlie) era molto stimato. «Siamo tutti addolorati per questa tragedia» ha commentato il sindaco Massimo Falchi ricordando il compaesano «un gran lavoratore. Non possiamo che stare uniti in un momento di dolore».

