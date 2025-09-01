Malore alla guida, muore un pensionato 

Un pensionato di Portoscuso, Salvatore Sanna, 84 anni, ha perso la vita ieri mattina in un incidente nella provinciale 108 tra Portoscuso e Gonnesa, all’altezza della pineta di Guroneddu. L’esatta dinamica dovrà essere stabilita dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente, di sicuro non ci sono altri veicoli coinvolti al di fuori della Fiat Multipla guidata dal pensionato. Pare che l’uomo stesse procedendo da Portoscuso in direzione Gonnesa quando per cause da accertare, forse per un malore improvviso, ha perso il controllo dell’auto finendo dal lato opposto della strada e terminando la corsa tra la vegetazione della pineta.

I soccorsi

I primi a dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che stavano transitando sulla provinciale e hanno notato la Multipla al lato della strada, con l’uomo a bordo. A Guroneddu sono arrivati immediatamente i soccorsi, l’ambulanza medicalizzata del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare Salvatore Sanna ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente e hanno regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso e fino alla rimozione del mezzo. È probabile che abbiamo perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

La vittima

La notizia dell’incidente, non il primo in quella strada, è giunta presto a Portoscuso dove Salvatore Sanna era conosciuto e stimato. L’uomo era nato a Carbonia. Prima della pensione aveva lavorato per tanti anni come operaio nel polo industriale di Portovesme. Era rimasto vedovo qualche anno fa, aveva tre figli e conduceva una vita attiva, con un carattere gioviale e amichevole. Ieri mattina in quella strada percorsa chissà quante volte si è consumata la tragedia. I funerali del pensionato si svolgeranno mercoledì alle 16,30 nella chiesa della Vergine d’Itria a Portoscuso.

