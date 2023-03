Malore alla guida, muore un 62enne 

Pochi minuti dopo quando sono arrivati i medici del 118, è stato accertato che l’uomo ha avuto un infarto. Probabilmente ha tentato una disperata manovra per evitare lo scontro con l’autobus, ma per quanto entrambi i mezzi procedessero a velocità molto bassa, l’impatto è stato inevitabile. Dopo lo scontro ci sono stati momenti di comprensibile concitazione. Uno dei bambini avrebbe accusato un leggero malore. Nel frattempo si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

L’incidente è accaduto ieri mattina poco dopo le 9 all’altezza della rotatoria di “Sa Bocia”. Roberto Vaccargiu era a bordo della sua Ford Focus. Stando a quanto accertato dai carabinieri del nucleo radiomobile e dai militari della stazione di San Gavino (che hanno eseguito i rilievi di legge), l’ex agente penitenziario stava procedendo a bassa velocità. Non ha fatto in tempo a concludere la manovra perché ha accusato un malore.

Stava percorrendo la rotonda tra via Gramsci e via Marconi quando ha accusato un malore. La sua auto, ormai priva di controllo, si è scontrata con un autobus sul quale viaggiava un gruppo di bambini in partenza per una gita. Non ha potuto fare niente per evitare l’impatto Roberto Vaccargiu, l’agente penitenziario in pensione di 62 anni morto ieri mattina a Guspini.

La tragedia

Momenti di tensione

I soccorsi

Nella zona dell’incidente sono intervenuti carabinieri, l’ambulanza del gruppo Emergenza Soccorso di Guspini e due pattuglie della Polizia locale. Quando sono arrivati i soccorritori Roberto Vaccargiu respirava ancora, ma tutti i tentativi per salvarlo purtroppo si sono rivelati vani. Dopo qualche minuto il suo cuore ha cessato di battere. Il corpo è stato prima estratto dall’abitacolo poi disteso a terra e ricoperto con un lenzuolo bianco sotto gli sguardi increduli degli automobilisti e dei curiosi. Il traffico ha subito qualche rallentamento, ma grazie all’intervento della polizia locale di Guspini e dei carabinieri non sono stati registrati particolari disagi. Il pullman con a bordo i ragazzi è poi ripartito e la situazione è tornata alla normalità. Roberto Vaccargiu aveva 62 anni. Ha lavorato come agente penitenziario a Napoli. Una volta raggiunta l’età della pensione ha deciso di rientrare a vivere nel suo paese. Aveva tre figli. Nella tarda mattinata di ieri la salma è stata consegnata ai familiari. Il corteo funebre proseguirà poi in auto verso il cimitero e la famiglia ha reso nota la volontà di dispensa da visite e condoglianze.

