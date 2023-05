Malore alla guida, muore panettiere 

Ha iniziato a sbandare sui tornanti di Casagliana, in uno dei tratti più pericolosi della Statale 125. Piero Nurra probabilmente ha cercato di controllare la sua Mini, ma quando l’auto ha invaso la carreggiata l’uomo non era più nelle condizioni di guidare. È avvenuto tutto intorno alle dieci di ieri, davanti a diversi automobilisti che percorrevano la Olbia Arzachena. Nurra, 55 anni, olbiese, panettiere, ha perso conoscenza a causa di un malore e la sua auto ha finito la corsa schiantandosi contro un muro lungo la Ss 125. Diverse persone che hanno assistito all’incidente si sono subito fermate e hanno prestato i primi soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati sulla statale, all’altezza di Casagliana (Olbia) Polizia locale, i Vigili del fuoco e i medici del 118. Ma per il panettiere olbiese non c’è stato niente da fare, non è escluso che l’uomo sia stato ucciso da un infarto, ma l’impatto della Mini con il muro a secco c’è stato e anche violento. In ogni caso, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita all’automobilista olbiese.

Morto dopo il lavoro

L’incidente è stato estremamente pericoloso, in una strada molto trafficata e, come è noto, dal tracciato tortuoso e insidioso. Le operazioni di messa in sicurezza della Statale sono durate qualche ora. Nurra lavorava ad Arzachena e, stando alle verifiche della Polizia locale di Olbia, stava rientrando a casa dopo avere coperto il suo turno durante la notte tra martedì e mercoledì. Sulle cause del decesso e la dinamica dell’incidente non ci sono dubbi. Il pm di turno, informato immediatamente su quanto avvenuto lungo la statale, ha disposto la restituzione della salma.

Nuova tragedia