Malore al volante sulla 131, 67enne finisce in ospedale 

Un malore al volante mentre a bordo della sua Jeep percorreva la Statale 131. Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri sulla Carlo Felice all’altezza del chilometro 82: l’uomo, farmacista di 67 anni, è riuscito ad accostare la propria auto evitando ulteriori problemi e poco dopo sono scattati i soccorsi.

Sulla Statale 131 è intervenuta l’ambulanza dle 118, il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto ma poi è stato chiesto anche l’ausilio dell’elicottero dell’Areus per trasferire l’automobilista (che lavora a Dualchi) in ospedale. La situazione era piuttosto critica, erano quindi indispensabili ulteriori accertamenti per stabilizzarla e comprendere anche le cause del malore improvviso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e gli agenti della polizia stradale di Laconi che hanno effettuato i rilievi e regolamentato la circolazione. Durante la fase dei soccorsi si sono formate lunghe code, il traffico è rimasto bloccato per consentire le operazioni alle forze dell’ordine e proprio in questa fase e si è registrato anche un tamponamento fra le auto in coda. Non ci sono stati comunque feriti né particolari problemi. ( v.p. )

