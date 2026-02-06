VaiOnline
Sestu.
07 febbraio 2026 alle 00:28

Malore al lavoro, muore operaio 62enne 

Tragedia in uno stabilimento a Sestu dove un operaio è morto a causa di un malore. L’uomo, 62 anni, residente ad Assemini, secondo i primi accertamenti stava lavorando con un carrello elevatore quando si è improvvisamente sentito male.

Immediato l’allarme dei compagni di lavoro con l’arrivo anche di una ambulanza del 118. Tutto inutile purtroppo: i medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’operaio, provocato probabilmente da un infarto. Sul posto sono intervenuti anche gli esperti dello Spresal che hanno effettuato gli accertamenti di legge, raccogliendo anche diverse testimonianze e i carabinieri della Stazione di Sestu. Comprensibile il riserbo sulla vicenda che ha suscitato grande cordoglio. Della vicenda è stato subito informato il magistrato che ha subito disposto la rimozione della salma.

