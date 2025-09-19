Maloccu nella scuderia Clodia 

Un sogno cullato da tempo che ora prende lentamente forma, quello di una carriera nel mondo equestre per il fantino di Fonni, Riccardo Maloccu, 21 anni. Il giovane campione che il 3 agosto ha vinto l’edizione numero 39 del Palio di Fonni, in sella al cavallo “Fastidio da Clodia”, approda ora nella celebre scuderia romana “Clodia”, crocevia di numerosi talenti.Una svolta per Maloccu, cresciuto sotto l’ala dell’Associazione ippica fonnese: ha ridato al suo paese la vittoria del Palio dei Comuni che mancava dal 2013 con Luca Masuri.

La svolta

«Un onore immenso - dice Maloccu - è partito tutto per scherzo. Dopo la vittoria del 3 agosto, durante una chiacchierata con l’amico Stefano Martellucci, da tempo attivo nel settore, mi si sono spalancate le porte della scuderia Clodia. Il proprietario Massimiliano Narduzzi mi ha accolto a braccia aperte per un percorso di crescita».Maloccu è arrivato nel quartier generale alle porte della capitale. «Accoglienza straordinaria - racconta Maloccu, che nella scuderia troverà anche il corregionale Nino Manca di Torralba - mi attendono giornate di allenamenti e sveglie all’alba, ma sono pronto a dare il massimo per migliorare, grazie ai preziosi consigli di chi mi affiancherà tutti i giorni».

Il legame col paese

La mente del fantino va alla comunità di Fonni: «C’è sempre stata, sostenendomi in ogni momento. Ho ancora impresse le immagini della vittoria a San Cristoforo, con l’abbraccio della famiglia e di tutto il paese, punto di partenza verso nuove mete».Commosso il ricordo degli amici Michele Coinu, Michele Soddu, Lorenzo Figus e Marco Innocenti, scomparsi in un incidente l’ottobre scorso: «Vivono sempre nel mio cuore, a loro ho dedicato la vittoria del Palio e anche ora la mente torna alla nostra meravigliosa amicizia che mai si spegnerà». Franco Masuri, presidente dell’Asd ippica fonnese, esprime soddisfazione: «Il Palio del 3 agosto è stato una svolta, su Riccardo si sono accesi i riflettori del mondo equestre. È determinato, con tanta voglia di vincere e imparare. Facciamo i nostri migliori auguri, pronti a seguirlo in ogni sfida che lo attenderà».

La sindaca Daniela Falconi parla di una «giovane promessa che ha dato lustro ad un intero paese. Tutta la comunità è con Riccardo e continuerà a sostenerlo in quelli che ci auguriamo siano dei palcoscenici prestigiosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA