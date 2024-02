Malocchio e riti, misura cautelare per madre e figlio 

Un mese fa erano stati denunciati per truffa aggravata nei confronti di una ottantenne e ora è arrivato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Una sedicente maga e il figlio devono inoltre tenere la distanza di 500 metri dalla casa della persona offesa e dall’anziana; non devono comunicare con lei al telefono, né con altri mezzi o per interposta persona; se dovessero violare queste prescrizioni potrebbero essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere. Lo ha disposto la gip del Tribunale Federica Fulgheri, davanti alla quale i due indagati (difesi dall'avvocata Rosaria Manconi) hanno reso interrogatorio, dando la loro versione dei fatti.

L’esecuzione della misura è stata affidata dalla Procura alla Squadra mobile della questura, che nei mesi scorsi aveva avviato le indagini: secondo gli accertamenti, la 65enne residente in città ma di origine laziale avrebbe approfittato della vulnerabilità dell’anziana convincendola di essere vittima di malocchio e sortilegi. È stato così accertato che l’anziana, il giorno dopo la perquisizione e la denuncia dei due indagati, era stata ancora avvicinata dal figlio della maga il quale l’avrebbe convinta a consegnargli altri 2500 euro. Secondo le indagini, alla persona offesa sarebbero stati portati via 68mila euro. Su disposizione della Procura, gli investigatori (guidati dal dirigente Samuele Cabizzosu) hanno sequestrato i conti correnti intestati agli indagati, recuperando una parte del denaro portato via all’anziana. Durante le prime perquisizioni, nella casa di madre e figlio, oltre a 6000 euro in contanti, vennero sequestrati tarocchi, pozioni e feticci usati per i riti magici. ( p. m. )

