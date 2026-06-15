Malloru saluta, incognita sul Bilancio 

Superata metà consiliatura, uno degli assessorati chiave della Giunta comunale di Assemini guidata da Mario Puddu si ritrova all’improvviso senza guida: quello del Bilancio. Il suo titolare, Marcello Malloru, 49 anni, nominato da tecnico nell’ottobre 2023, è stato eletto sindaco di Burcei poche settimane fa e il doppio incarico è incompatibile.

Così, ecco l’addio proprio alla scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025, documento ancora non depositato per permettere ai consiglieri di prenderne visione prima del voto definitivo in Aula. Ed ecco le polemiche dell’opposizione, con la pronta risposta del primo cittadino.

Le reazioni

Malloru, assorbito dal nuovo incarico, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Puddu invece è intervenuto direttamente per fare chiarezza, complimentarsi con l’ex assessore e smorzare i toni sulle tempistiche: «Un momento delicato? Lo è sempre, non c’è un periodo più o meno complesso rispetto ad altri quando si parla di bilanci», ha dichiarato, ricordando il via libera al preventivo di tre mesi fa.

Poi il sindaco ha escluso il rischio di blocchi: «Gli uffici stanno continuando a lavorare, responsabile e dipendenti garantiscono la piena operatività. Questa uscita non è improvvisa: dal momento in cui Malloru si è candidato sapevamo che avrebbe potuto vincere e che correvamo il rischio di perdere il suo contributo».

Nessuno scossone in vista: «Per adesso non si parla di rimpasti. Il nostro unico obiettivo è coprire quanto prima la casella rimasta vuota. Chi erediterà questa delega così importante? Ci stiamo confrontando all’interno della coalizione». Infine, una rassicurazione: «La macchina non si ferma. Gli assessori ricevono gli input politici dalla maggioranza e li trasmettono ai rispettivi settori tecnici. Ci dispiace perdere Marcello sia dal punto di vista umano che politico, lo ringrazio per la passione e gli auguro il meglio».

La sfida per il futuro

Critica la consigliera di minoranza Niside Muscas: «L’assessore lascia un’eredità impegnativa. Il rendiconto non è stato ancora depositato nonostante la scadenza di maggio. Restano aperte questioni sui tributi e il rafforzamento degli uffici finanziari, più volte indicati come sottodimensionati». Muscas sposta poi il focus sull’impatto sociale: «Il bilancio non è solo una questione di numeri. Dietro ogni capitolo ci sono persone e aspettative. Ci sono i cittadini che attendono il pagamento dei contributi della legge 162, le borse di studio. Per molte famiglie quei fondi rappresentano la dignità di vivere e di assistere un familiare fragile».

Per Muscas è un ruolo cruciale: «L’assessore al bilancio è il garante della programmazione, colui che deve saper dire sì a un progetto culturale o a un intervento straordinario. A chi raccoglierà il testimone auguro buon lavoro: troverà un compito complesso che richiede competenza, capacità di ascolto e senso di responsabilità. Amministrare il bilancio non è una passeggiata: significa prendersi cura delle speranze di un’intera comunità».

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