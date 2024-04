Malloreddus, ravioli e seadas fatti a mano dagli studenti 

Ha preso avvio ieri pomeriggio il corso di cucina nell’aula di scienze delle scuole medie di Decimomannu. Inserito all’interno del progetto formativo “Alimentiamoci correttamente per vivere in salute rispettando l’ambiente”, l’istituto comprensivo lo propone già da diversi anni. Quest’anno ci sono state circa 40 adesioni, il doppio rispetto alle edizioni precedenti.

Ne parla la docente responsabile Mariella Garau: «Seguo il laboratorio in collaborazione con le colleghe Caterina Tatti e Cristina Pusceddu e con le volontarie del Centro italiano femminile di Decimomannu. Rendiamo partecipi i ragazzi delle classi seconde perché quest’anno studiano l’apparato digerente e le sane abitudini alimentari, il tutto con un occhio di riguardo per l’ambiente, l’ecosostenibilità e la cucina tradizionale sarda. Il corso si articolerà in 5 incontri: ieri hanno iniziato con i malloreddus mentre nei prossimi realizzeranno tagliatelle, ravioli, seadas e ciambelle».

Attrezzati di grembiule, farina di semola e acqua salata i ragazzi hanno dato forma ai tipici gnocchetti sardi: «A ciascuno di noi - racconta la studentessa dodicenne Delia Manca - è stato consegnato un vassoio con le nostre “creazioni”. Così potremo cucinare la pasta a casa e condividerla con la nostra famiglia. È stata un’esperienza divertente. Anche i miei compagni sono rimasti contenti, maschietti compresi. Imparare a cucinare ci rende autonomi ed è ancora più bello preparare con le proprie mani i piatti tipici della tradizione». (sa. sa.)

