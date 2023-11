Malloreddus e tanta musica, la zona cardio-protetta in festa 

Una festa per celebrare l’anniversario della zona cardio-protetta insieme al 65° anniversario della storica barberia di via Garibaldi.

La festa di un intero quartiere, quello di Santa Maria che ieri si è riversato in massa per l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Rimas con Eliseo Barber Shop in collaborazione con la Misericordia di Quartu, i Lions club quartesi, i volontari e con il patrocinio del Comune.

Una serata all’insegna dell’allegria con la musica di Tonio Pani e di tanti artisti, con gli stand delle degustazioni, con i balli al ritmo del folklore sardo. Sono accorsi in tantissimi, per questa occasione così speciale, alcuni fin dal primo pomeriggio per prendere il posto sotto il piccolo palco, altri più tardi ad affollare le tavolate sistemate in piazza, dove si arrivava con i piatti pieni di malloreddus, fave lesse e tanto altro.

«Hanno fatto proprio una bella cosa», commenta seduta nella tavolata Antonella Angioni, «davvero una bella festa e i malloreddus erano buonissimi». A fianco a lei Carmela Stocchino aggiunge, «tutto organizzato benissimo. Questo è il modo giusto di far festa, di far rivivere un quartiere». Non poteva mancare la Misericordia Quartu che lo scorso anno aveva donato il defibrillatore. «Le aree cardio-protette sono fondamentali» dice il segretario della Misericordia Marco Piseddu, «così come fondamentali sono i corsi di Blsd che dovrebbero fare tutti. Noi vorremmo iniziare a Quartu un discorso di vie cardio protette, perché fanno la differenza».

