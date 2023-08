Malloreddus e shoba, se l’integrazione passa dai piatti tradizionali  

Culurgiones o varenikia? Malloreddus o shoba? Ieri, nello spazio ricreativo di via Cesare Battisti 13, è stato possibile gustare tutti questi piatti grazie al progetto “InPari per gli Ucraini”, messo in piedi dall’Acli Sardegna.

A rappresentare l’Isola in tavola ci hanno pensato i culurgiones e i malloreddus – ma anche la salsiccia e il formaggio - preparati al momento dalle donne di Mandas, secondo l’antica ricetta delle nostre nonne. Mentre l’Ucraina è stata ben rappresentata dai vareniki, un piatto tipico ripieno di cavolo o di patate con funghi e avvolto in una mezza luna lavorata di pasta fresca; dalla shoba, un’insalata con aringa sottolio e ortaggi, ma anche dal derynu, una sorta di frittella schiacciata fatta di uova, cipolle e patate. L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione sociale delle persone, arrivate dal Paese dell’Est martoriato dalla guerra, nei contesti sociali, scolastici, lavorativi e garantire i diritti fondamentali dei bambini svantaggiati e fragili. Quindi, anche attraverso il cibo, coinvolgendo piccoli e grandi, si vuole favorire il dialogo per ridurre disuguaglianze e discriminazioni.

«Dopo l’arrivo dei primi gruppi di ucraini nell’Isola, abbiamo messo insieme tutta una serie di attività volte a favorire una vera integrazione anche attraverso momenti di svago e divertimento, per aiutarli a inserirsi gradualmente nelle nostre comunità», spiega Mauro Carta, presidente Acli Sardegna, «da qui è nata la possibilità di confrontarci sulla cucina, creando momenti conviviali dove ognuno ha portato la propria esperienza, la tradizione della sua terra e il proprio sapere e lo ha condiviso con gli altri».

